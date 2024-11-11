台裔導演杜爾淇紀錄片 聖地牙哥亞洲電影節獲獎

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（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）台裔美籍導演杜爾淇（Vicky Du）紀錄片「迴光返照」（Light of the Setting Sun）9日獲頒聖地牙哥亞洲電影節「評審團大獎」。

第25屆聖地牙哥亞洲電影節（San Diego Asian Film Festival）9日舉行頒獎典禮；畢業於哥倫比亞大學、現旅居德國柏林的導演杜爾淇，以家族歷史為題材拍攝紀錄片，獲得評審團大獎。

「迴光返照」以杜爾淇第一人稱視角，把家族跨越3代，歷經戰爭的過去拼湊起來。她在台北、東莞、多倫多、洛杉磯及紐澤西間穿梭拍攝，構建家族歷史，探討自己在台裔美國家庭中的時代創傷。

根據台灣書院新聞稿，杜爾淇表示，趁著老一輩健在，在拍攝過程與家族分享回憶、食物，以及那些難以啓齒的對話，希望透過留存的檔案能再回顧思考。

杜爾淇獲獎感言：「家庭曾歷經一段困難時期，我們卻無法述說，這也促使我發掘家庭歷史的旅程，透過檔案、與從未謀面家族成員的聯繫，編織起從中國內戰到現在的故事。」

評審團評論指出，這部紀錄片透過親密的檔案影像和對現在家庭成員的採訪，以一種既扣人心弦又具政治意義的方式發掘過去。

杜爾淇曾為「國家地理」、「紐約時報」等媒體製作短片，「迴光返照」為她第一部長篇紀錄片。

該片於聖地牙哥亞洲電影節與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院合作之「台灣電影焦點」單元放映，計畫在2025年於美國公共電視台（PBS）獨立鏡頭（Independent Lens）播映。（編輯：唐佩君）1131111