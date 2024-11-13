法國電影「借來的人生故事」 揭露難民合法過程辛酸

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（中央社記者李若韻巴黎13日專電）電影「借來的人生故事」描述法國的難民為取得合法居留，不惜編造身世以說服面試官。本片由一位真實的非法難民擔任主角，戲裡戲外均反映庇護申請者的艱辛，引起法國社會的關注。此片正在台北金馬影展上映。

法國電影「借來的人生故事」，原名「蘇利曼的故事」（L’histoire de Souleymane），講述一位來自西非幾內亞（Guinea）的非法難民蘇利曼，他居無定所，正捱著寒冬，一邊在擁擠的車潮中穿梭，一邊默背一個陌生人的人生故事——因為48小時後，他將面對法國難民及無國籍人士保護中心（Ofpra）的面試，這次面試將決定他能否得到合法居留證，繼續留在法國。

法國難民及無國籍人士保護中心（Ofpra）隸屬於法國內政部，自1952年成立，主要任務為處理國際保護申請，難民與無國籍人士的合法居留申請，並對庇護政策提供建議。該機構在法國僅有一間辦公室，位於巴黎東郊，具有高度的獨立性。

根據Ofpra年度報告顯示，2023年約有14萬名在法難民提出庇護申請，其中最多來自阿富汗，其次是孟加拉。電影「借來的人生故事」的主角蘇利曼來自幾內亞，該國申請人數排名第5。烏克蘭與蘇丹的申請人數則因戰亂而大幅增加，比往年多出7成。

Ofpra會為庇護申請者安排面試，深入了解他們來法的原因，然後評估是否給予庇護，提供合法居留證。舉目無親的未成年者、因性取向受到迫害者、遭受政治酷刑者、被性剝削與慘遭人口販賣者，是Ofpra的主要保護的對象。2023年約有33%申請者成功獲得庇護。

因此，對於這些擁有複雜經歷的庇護申請者來說，到底該向面試官員說「自己的故事」？還是選擇勝算較高的「別人的故事」？便是導演洛金恩（Boris Lojkine）在「借來的人生故事」中，希望觀眾思考的核心議題。

洛金恩向世界報（Le Monde）表示，他不想拍一部政治正確的電影。他指出，當社會談論難民議題時，往往忽視這些真實角色的深度。為此，他力求突破法國的視角，從非歐洲人的角度來展現體制壓迫的一面。

「借來的人生故事」雖是劇情片，但以類似紀錄片的方式拍攝，全程緊貼主角蘇利曼。觀眾彷彿坐上他的外送破單車，與他一同穿越巴黎的真實場景，包括交通最混亂的地鐵站、治安堪憂的社會住宅、緊急安置中心等。

「借來的人生故事」以倒數48小時的時間軸來呈現蘇利曼的庇護面試，展現在法難民爭取合法居留的辛酸過程。透過大量的面部特寫，讓觀眾共情於難民之間、以及難民與法國人之間的人情冷暖。

飾演蘇利曼的素人演員桑加雷（Abou Sangare），本身就是一位非法難民，與蘇利曼一樣來自幾內亞。他在接受解放報（Libération）訪問時透露，試鏡過程中共有25位幾內亞籍難民競爭，最後由他出演。

桑加雷因出色精湛的演技，在今年5月的坎城影展「一種注目」（Un certain regard）單元中，獲得最佳男演員獎。10月，隨著「借來的人生故事」在法國上映，迅速引起社會關注，影評和觀眾均給予高評價，讓桑加雷一夜成名。

現年23歲桑加雷，人生故事已被Ofpra拒絕3次。他出生於幾內亞東南部城市辛可（Sinko），從未上過學，7歲開始在修車廠工作，15歲時為了籌措母親的醫藥費決定前往法國。

桑加雷先從幾內亞來到馬利，穿越阿爾及利亞的沙漠後，再橫越地中海於義大利上岸。這期間他必須不斷地進行無償勞動，以換取移動的機會。然而，在他終於抵達法國北部城市亞眠（Amiens）後，母親卻不幸過世。

已在亞眠定居7年的桑加雷，從未成年到成年，一直受到當地一些協會的收容與幫助。他在工廠實習、學習法文、並取得機械師的職業培訓證書，成為一名專業的技工，也開始有機會得到正式的工作合約。然而，由於始終無法取得合法居留證，在失業期間他意外參演「借來的人生故事」，從此成為公眾人物。

在接受許多法媒採訪時，桑加雷坦言自己其實對電影不感興趣。他說：「我最喜歡的還是修理機械，但如果拍電影能幫我還清債務，那也不錯。我最大的夢想是回饋亞眠的居民，並回到當初想聘用我的工廠裡工作。」

現在的桑加雷在導演洛金恩與製作公司的幫助下，正準備申請第4次合法居留。

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「借來的人生故事」在法國票房長紅，自10月上映至今，全法仍有500多個放映場次。本片觀賞年齡層涵蓋廣泛，也入選法國東南部格瑞諾布（Grenoble）的「一起看影展」（Festival Voir Ensemble），一個以閤家共賞為特色的影展，推薦13歲以上觀眾入場。

目前在「台北金馬影展」期間，「借來的人生故事」已被納入「影迷嘉年華」片單，將放映至11月底，台灣的觀眾也可欣賞到這部電影。（編輯：田瑞華）1131113