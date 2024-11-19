「台灣貓王」徐慶復病逝 圈內好友籌辦音樂會

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（中央社記者洪素津台北19日電）60年代以演唱西洋流行歌曲聞名、有「台灣貓王」稱號的音樂人徐慶復，日前因心臟衰竭於家中病逝，享壽83歲。台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基將與音樂人余光，共同籌辦紀念音樂會。

徐慶復高中時期就與同學組樂團玩吉他，開始演唱西洋流行歌曲。他學唱「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的歌唯妙唯肖，在年輕學子圈造成風潮，因而得到「小貓王」封號。

在就讀大學期間，徐慶復應邀進入剛開幕的五星級飯店「國賓」與「統一」2家飯店的夜總會駐唱，成為台灣西洋歌曲樂團的元老級歌手。

徐慶復病逝，他的妹妹徐圓圓（前台視稽核室經理），特別聯絡王祥基以及有「西洋音樂教父」之稱的余光。余光聽聞消息遺憾表示，「台灣碩果僅存的熱門音樂元老，又凋零了一人。現在80歲以上的聽眾，應該都曾在那個辦演唱會的年代，看過他的演出，感受過他帶來的青春活力。」

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為紀念徐慶復對西洋音樂的貢獻，余光計畫在春節前籌辦一場小型演唱會，邀約當年「青春旋律」電視節目的歌手參加，演唱徐慶復拿手的西洋老歌，讓資深樂迷藉此機會再回味年輕時的美好記憶。

王祥基也表示贊同，「徐慶復這位流行音樂前輩，當年演唱西洋熱門歌曲，玩吉他、組樂團，引起一陣風潮，為台灣後來興起的民歌演唱，打下紮實的基礎，扮演著重要的源頭角色，這一點很值得讓人懷念。」（編輯：張雅淨）1131119