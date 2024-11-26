林明謙、曾寶儀拍紀錄片 探訪癌友叩問生命意義

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（中央社記者王心妤台北26日電）導演林明謙、曾寶儀耗時4年並走訪全球探訪多名癌症病友，拍攝成紀錄片「交換禮物」，透過不同人物、態度和方式探討生命意義，曾寶儀期待展現出面對癌症也能試著擁抱希望。

根據電影公司提供資料，「交換禮物」公開預告，曾寶儀在影片中和多名癌友對談，她也說：「如果我能早幾年開始拍這個片子，開始學會這些面對身體的態度，或許在面對家人生病的時候，我可以處理得更好。」

預告中出現罹患骨肉瘤的醫師廖新喜，還有2022年被診斷出乳癌4期的Olga，當時癌細胞已深入骨髓，但她仍展現樂觀一面，像是分享化療後第一件想做的事就是繡眉，因為化療會掉眉毛和頭髮。

其餘癌友，像是罹患胃癌的周邦說：「不要怕癌症。」或是癌末女孩王琦雰展現出「老娘拚了」的決心，從中看見不同病友的態度。曾寶儀也說，希望藉由這部片，讓大眾在癌症面前，能試著擁抱希望，而非只有恐懼。

「交換禮物」將於12月25日上映。（編輯：張雅淨）1131126