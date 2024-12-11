「交換禮物」探訪癌友拍成片 導演分享拉扯心理

（中央社記者王心妤台北11日電）藝人曾寶儀跟導演男友林明謙探訪病友跟醫療團隊拍成紀錄片「交換禮物」，曾寶儀的堂弟曾國駿擔任監製也拍下太太罹癌過世的過程，林明謙說拍攝過程也要尊重家屬，都是複雜情緒。

「交換禮物」今天舉辦試映，現場不少觀眾都看到落淚。曾國駿會後接受訪問表示，要跟曾寶儀還有好友林明謙一起工作很辛苦，就像24個小時都在工作，而許多病友在狀況很糟時會不願意受訪，而曾國駿的太太數度病危，要不要拍攝都要尊重家屬，這是很複雜的情緒。

曾國駿片中跟病榻上的女友結婚，遇到的困難除了是當時在COVID-19疫情期間，還有當事人一定要到戶政事務所登記的規定，但他的女友已經無法出院，所幸最後政府通融讓公務人員能到病房處理手續。曾國駿說：「我覺得她已經拿到禮物了，但我的禮物是什麼，我還在思考，我還需要更多時間。」

「交換禮物」除了治療，也談及心態與生活的轉變，林明謙說，陪病者也需要健全的心理，這部電影更像是給沒有罹癌人的電影，「因為當你真的遇到的時候，家人光是在開刀與不開刀、化療與不化療就會煩心不已，病患反而被夾在中間。」

林明謙也提及弟弟罹癌，過程讓他不斷思考兄弟之間的關係，他在過程中一直調整關係，後來也改變想法不把癌症當成「小強」一定要殺死，而是找到共存的方式。

「交換禮物」將於25日上映。（編輯：李亨山）1131211