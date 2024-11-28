日團浪花男子抵台 大橋和也布丁屁股自介變亮點

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（中央社記者王心妤台北28日電）日本男團浪花男子將於本週末在台北小巨蛋開唱，今天有600名粉絲接機。他們在記者會除了大讚主辦單位準備的珍珠奶茶好喝，隊長大橋和也更準備特別版「布丁屁股」自我介紹。

浪花男子是由大橋和也、高橋恭平、大西流星、西畑大吾、道枝駿佑、長尾謙杜、藤原丈一郎組成，他們今天抵台並於下午舉辦記者會，一開始自我介紹時，大橋和也邊扭屁股邊以中文喊出「吃多了布丁，屁股變得估溜估溜」，成為亮點。

藤原丈一郎今年已經來台灣3次，他以中文唸出「三杯雞」以及現學「大腸包小腸」的中文，並說希望能讓其他成員吃看看，曾跟他一起來台灣旅遊的大西流星則想跟其他人分享有鬆軟口感的古早味蛋糕。

主辦單位特別為他們準備珍珠奶茶，道枝駿佑曾不習慣喝珍珠奶茶，但今天喝了以後露出開心表情；西畑大吾則很開心喝到最道地的珍珠奶茶並說：「喝起來很棒。」他們除了以中文說出好喝、QQ等形容詞，也現學現賣台語版「好喝」。

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對於此次訪台，道枝駿佑表示，希望台灣人更認識浪花男子，也為了亞洲巡迴演唱會的每個城市準備當地語言相關的驚喜。長尾謙杜是首次出國，他表示過海關時要壓手印、拍照等都是很新鮮的體驗，雖然是第一次來到台灣，但已經越來越喜歡了。

另外，台灣日前在世界12強棒球賽奪下冠軍，藤原丈一郎透露此次有在電視前看完整場比賽，他也自稱一直以來都是日本職棒歐力士的粉絲，從以前就對張奕印象深刻，甚至稱張奕像是隊友，很期待能看到他上場。（編輯：陳政偉）1131128

日本偶像男團「浪花男子」成員高橋恭平（前左起）、大西流星、道枝駿佑、西畑大吾、長尾謙杜（後左起）、大橋和也、藤原丈一郎28日在訪台記者會中開心喝珍奶，並用中文大讚好喝。中央社記者王騰毅攝 113年11月28日

日本偶像男團「浪花男子」訪台，28日下午在台北舉行記者會，團員大橋和也（左起）、高橋恭平、大西流星、西畑大吾、道枝駿佑、長尾謙杜、藤原丈一郎開心向台灣粉絲打招呼問好。中央社記者王騰毅攝 113年11月28日