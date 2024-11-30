台韓導師讚SCOOL學員進步快 銀赫笑喊怕威脅到SJ

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（中央社記者王心妤高雄30日電）台韓合製選秀SCOOL今晚在高雄巨蛋舉辦決賽，主持人利特爆料銀赫比賽期間曾說「出大事了」，銀赫則解釋，這是因為擔心學員成長快速，可能威脅到Super Junior。

節目導師群由台韓藝人組成，主持人為Super Junior隊長利特，台灣導師是羅志祥、婁峻碩，韓國導師則是銀赫、李洪基、GFRIEND YUJU以及舞蹈指導崔容俊，節目決賽今天晚上將在高雄巨蛋登場，韓國導師群特別飛來台灣錄影，並在賽前接受媒體訪問。

利特表示，作為主持人，每個學員都很讓人喜歡，最印象深刻的是學員從菜鳥變成專業級，銀赫還在賽程中說「出大事了」。銀赫則說，大家聽到他說「出大事了」可能會誤會意思，但其實是因為練習生們成長很快，擔心可能會威脅到Super Junior。

崔容俊則說，印象最深刻是在練習室跟學員們見面，「當然不只誇獎，也會有指責，但他們收到指導後都會去做，這是我記憶猶新的部分。」

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被問到印象深刻的學員，婁峻碩選擇年紀最小的帝翁，「實力名列前茅，而且跟年紀不成正比。」李洪基跟羅志祥都選擇王學駿，李洪基稱讚他有很大的決心，雖然不知未來會遇到誰，但對於他的發展相當期待。

另外，學員林子宸因私生活混亂引起爭議，雖然今晚會在決賽演出，但已經被取消爭取出道的資格。羅志祥對此表示，「發生這個事情非常遺憾，希望他勇敢面對自己的錯誤，未來成為更好的人。」（編輯：陳政偉）1131130