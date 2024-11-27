台韓實境秀發揚客家菜 SJ利特賀台灣棒球奪冠

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（中央社記者王心妤台北27日電）台韓合製實境秀「廚師的迫降：客家廚房」邀Super Junior利特、韓國主廚李元日等人造訪苗栗經營餐廳。利特跟李元日透露最愛雞排等小吃，也恭喜台灣隊在世界棒球12強奪冠。

「廚師的迫降:客家廚房」今天在台北舉辦記者會，主持人利特、李元日、女團tripleS成員Nien及台灣代表的温昇豪、江宏傑以及YouTuber韓國女生Judy出席並分享錄影的心得。

台灣日前在世界12強棒球賽奪冠，利特今天主動表示，前陣子有看到此消息，很開心台灣有這麼好的表現。他更打趣表示，節目前陣子也有去棒球場比賽，或許好運也因此傳遞給了台灣隊。前桌球國手江宏傑則說，看到比賽很感動，因為場下的拚勁或是努力可能是外界看不到的，那是非常艱辛的事情。

李元日表示，當時原本以為只是來台灣旅遊，沒想到要受利特所託經營餐廳，「不過韓文有句話說：如果避不開，那就面對吧！」他也笑稱利特是「壞老闆」，利特也馬上回說：「對不起！」

對於台灣小吃，利特跟李元日都說很喜歡台灣的雞排，利特表示，有次要按摩時雞排正好外送到了，讓他忍不住邊按摩邊吃雞排。李元日則說，每次來台灣都想造訪夜市，且他不忌口，從臭豆腐到蚵仔煎都很喜歡。

「廚師的迫降：客家廚房」將於12月6日晚上8時在客家電視台播出。（編輯：李亨山）1131127