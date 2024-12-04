文策院攜業者赴亞洲電視內容市場展 盼台作品躍國際

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（中央社記者吳昇鴻新加坡4日專電）亞洲電視論壇及內容交易市場展今天在新加坡登場，文策院設立「台灣館」搶攻國際買家目光，董事長蔡嘉駿說，透過與買家交流、提案會和行銷宣傳等方式，讓台灣作品走向國際。

亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market, ATF）今天在新加坡金沙會展中心登場，為展現台灣影視創意實力、推動國際合資合製拓展市場，文策院設立「台灣館」攜手業者參與，收錄作品包括「我們與惡的距離II」、「同棲散策」、「親密之海」等，吸引國際買家目光。

文策院與製作公司韓國Something Special、香港AR Asia Production合作的「LEAP非戲劇類節目（variety show）共同開發計畫」，經培訓的8組團隊出席提案活動，介紹各個節目內容的發想並探尋市場機會。

8組團隊分別為台視的「超越巔峰二代星」、拾光號的「厲鬼訓練班」、用力拍電影的「Hey！我參加了一個名為戀愛的登山社」、吉利娛樂的「王國的餐桌」、好旅文創的「平行宇宙的你...好嗎？」、Portico的「心動男孩」、壹壹影業的「換乘人生」以及製作人吳思儀和柯子琪的「末日樂園」。

吉利娛樂導演稅成鐸告訴中央社，「王國的餐桌」節目概念為打造一個國家地區著名人物的餐桌，讓現代廚師回到古代取得食材，再回到現代做菜，以台灣為例，節目規劃打造鄭成功的餐桌，「來看看他會不會也喝牛肉湯、吃鱔魚意麵」。

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文策院表示，LEAP計畫為時8個月，共分3階段。第一階段挑選50組團隊參與大師講堂，第二階段由韓國綜藝資深製作人進一步選出8組團隊進行專業培訓。ATF現場的提案為第三階段，希望將培訓提案化為具體的國際合資合製節目，開創更多台灣綜藝內容國際合作的可能性。

文策院指出，今年的「國際買家交流午宴」成為文策院此次活動亮點，安排業者現場發表新作，期待促成更多國際版權銷售。蔡嘉駿表示，台灣剛贏得世界棒球12強冠軍，相信台灣的影視作品也具世界冠軍等級，文策院透過台灣館、國際買家交流、提案會、行銷宣傳及國發基金投資，讓好作品走到更遠的地方。（編輯：張芷瑄）1131204

亞洲電視論壇及內容交易市場展4日在新加坡登場，駐新加坡代表童振源（左）出席活動與業者交流。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年12月4日