TRASH首攻蛋 主唱阿夜給亡父安迪保留席

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（中央社記者洪素津台北14日電）團體TRASH成軍15年首次攻蛋，開場視覺閃過團體每一個時期的畫面，主唱阿夜開心表示，唱上小巨蛋是種指標，有圓夢的感覺，他也暖心替過世父親安迪在VIP區留下專屬的保留席。

2024年是TRASH成軍15週年，視「攻蛋」為目標的TRASH，終於在今天到台北小巨蛋舉辦「幸福的末班車15週年演唱會」，每個成員都親自參與製作會議，從節目編排到舞台設計皆親力親為，就是期望首場萬人演出能達到心目中的想像與標準。

進軍小巨蛋開唱，TRASH生命中最重要的親朋好友們也沒缺席這場演出，主唱阿夜的媽媽阿娥（陳慧娥）也到場力挺，也特別為過世的爸爸安迪留下保留席，希望爸爸不要缺席這場重要的演出。

演唱會開場，先是以一台火車為演出揭幕，接著閃過了TRASH在不同時期隨著列車移動到不同目的地的畫面，團員頤原彈著鋼琴，主唱阿夜則在一旁隨著音樂緩緩唱起「世界盡頭」，並不斷喊著：「小巨蛋我們來了！」全場觀眾也尖叫聲不斷。

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為回饋樂迷，TRASH演唱多首經典歌，並驚喜邀請文青女神陳綺貞合唱合作曲「一切的原因」，陳綺貞說：「這首歌是腦海裡，想像著作為觀眾的心情，為這些真情的小垃圾們（粉絲名）留下一個美好的回憶。」一席話讓阿夜聽完直呼：「老師我快忍不住，我快哭了！」

演唱會最後，TRASH並感動表示：「直到現在還是有種不真實的感覺。」他們也在台上逐一跟台下家人們問好，而阿夜也透露，終於完成在天上父親的願望，如今攻蛋成功，更達成門票秒殺的目標，在演唱「希望你回來」時也充滿感觸，相信全家人都會為TRASH及自己感到驕傲。（編輯：龍柏安）1131214