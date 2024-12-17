新戲合作柯淑勤演婆媳 柯佳嬿崩潰喊想離婚

（中央社記者洪素津台北17日電）演員柯佳嬿和柯淑勤在新戲「童話故事下集」演出婆媳，劇中柯佳嬿面對老公劉以豪的軟弱和婆婆柯淑勤的各種情勒，讓她數次萌生想離婚的念頭，道出不少婚姻的寫實黑暗面。

柯佳嬿和劉以豪首度合作就飾演一對一見鍾情後結婚的夫妻，沒想到幸福美滿背後卻充滿挑戰性。柯佳嬿透過新聞稿分享印象深刻的一場戲，劇中她朝著正在洗澡的劉以豪怒砸披薩。劉以豪則說：「很享受披薩這場戲開心、好玩和胡鬧的情境，常常我們在想的，就是還可以怎麼玩得更加有趣。」

柯佳嬿曾在台劇「必娶女人」中飾演柯淑勤的女兒，這次2人則成為婆媳。柯佳嬿分享，「之前跟淑勤姐演母女的時候，她是比較自由奔放的媽媽；這次她飾演的婆婆想法比較傳統，也很疼兒子。淑勤姐讓我體會到，所謂當人女兒跟當人媳婦的不同。」

柯淑勤直言，「婆婆就是比較有禮貌啦，畢竟再怎麼樣媳婦還是別人家的女兒嫁進來，並沒有不把她當一家人，但還是會跟對自己女兒不一樣。」

柯淑勤這次飾演掌管家中大小事，且將兒子照顧得無微不至的「兒子傻瓜」。柯淑勤說：「媽媽有很多面向，這次飾演的是一個比較喜劇、開朗的媽媽，表面上好像什麼都好，可是又什麼都放不下。」

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柯淑勤這次和柯佳嬿、劉以豪合作，為更快熟悉彼此，還親自煮牛肉麵給2人吃，3人一起聊天吃飯，拉近彼此距離。劉以豪說：「我覺得柯姐就像是我媽，因為我跟我媽關係也很好，那些互動跟感覺讓人很深刻，雖然不是刻意在搞笑或刻意在做什麼，但兩個人總是感覺很親近。」

愛情清醒喜劇「童話故事下集」揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集故事將發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常，將在2025年2月14日於Netflix全球播出。（編輯：張雅淨）1131217