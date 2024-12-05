柯佳嬿新戲揭婚姻黑暗面 看劉以豪「又廢又欠揍」

（中央社記者洪素津台北5日電）演員柯佳嬿和劉以豪在新劇「童話故事下集」演出夫妻，而劉以豪在此劇顛覆帥哥形象，媽寶模樣讓柯佳嬿嚇到，「他的角色又廢又欠揍又拿他沒辦法，大帥哥的特質已蕩然無存。」

愛情清醒喜劇「童話故事下集」揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣令人清醒的夫妻日常。此劇聯合柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、曾敬驊、姚愛寗、謝依霖等實力派卡司領銜主演，金鐘影帝傅孟柏特別演出。

今天戲劇釋出前導預告，由飾演潑辣人妻的柯佳嬿驚喜獻聲，揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣令人清醒的夫妻日常。柯佳嬿透過新聞稿分享角色是位潑辣厭世的人妻，性格火爆時常厭世金句連發，「她在關係裡看起來是強勢的一方，嘴巴也很壞，其實刀子嘴豆腐心，她只是比較坦承面對人生的各種處境而已」。

對於首次搭檔劉以豪就飾演夫妻，柯佳嬿也爆料：「印象中他一直是陽光帥氣大男孩，在戲裡，這些特質可說是蕩然無存，他的角色又廢又欠揍又拿他沒辦法，是從沒看過的以豪。」

而睽違5年未演出台劇的劉以豪也一改以往霸總男神形象，飾演1名從不違背媽媽意見，呆萌但不修邊幅的「媽寶人夫」，對此，劉以豪表示：「一開始接觸的時候其實有很多不太能理解的地方，覺得怎麼可能會有這樣的人存在，後來做了幾次功課跟導演討論之後越來越可以理解角色在想什麼，他其實就是想要大家都好好的，和睦相處在一個家裡面。」

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談及首度和柯佳嬿合作的心情，劉以豪表示：「跟佳嬿相處一直都非常合得來，但不知道為什麼演到後面我更習慣戲裡2個人的相處，甚至要演完時還感到十分的不捨。」

戲劇「童話故事下集」描述柯佳嬿與公婆同住3年，她每7天就有一次想離婚的念頭，想搬出去但偏偏老公又是一個媽寶。然而她總在緊要關頭發現該死的劉以豪還有一絲可愛，陷入「想搬，搬不走、想離，離不了」的困境。隨著她意外在交友軟體上遇見靈魂伴侶，子宮卻在這時「想生了」，讓她的人生圍繞在精神出軌和婚姻家庭的矛盾之間。此劇將在2025年2月14日於Netflix全球獨家播出。（編輯：李亨山）1131205