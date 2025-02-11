柯淑勤演活柯佳嬿婆婆 觸動初為人妻記憶

（中央社記者洪素津台北11日電）演員柯淑勤在戲劇「童話故事下集」中飾演柯佳嬿的婆婆，她分享初嫁人妻也不知道怎麼當媳婦，如果遇到嘮叨的婆婆會含著淚接受矯正，可能會心裡受傷，但也不敢回嘴，畢竟是長輩。

戲劇「童話故事下集」揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常，與公婆同住3年的柯佳嬿，每7天就有一次想離婚的念頭，想搬出去但偏偏老公又是一個媽寶。今天柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、姚愛寗、謝依霖、傅孟柏出席新戲「童話故事下集」首映會，和主持人分享拍戲甘苦。

柯淑勤在劇中把兒子劉以豪養成媽寶，求孫心切的她幫媳婦柯佳嬿燉補湯、求符水，戲外柯淑勤表示自己會是「放牛吃草」型的婆婆，不會去干涉女兒、兒子的生活，也不一定要抱孫，「都什麼年代了，他們自己決定要不要有新生命，不要去干涉」。

訪談過程中也讓柯淑勤回想起自己剛當媳婦時的心境，表示如果遇到很愛唸的婆婆會含著眼淚接受矯正，但也不敢回嘴，畢竟是長輩，要有道德觀，「真的不要以為我很兇啦！」柯淑勤也說如果自己當婆婆不會是這個類型，會是有話直說直接了當的性格。

柯佳嬿則分享自己和坤達的婚姻生活跟大部分的人差不多，但因為演出該劇滿有感觸，「我跟坤達到現在很久，一段感情在很長時間之後，會有不同階段的感受，這不是壞事，一起創造新的回憶，一起去經歷各種高低起伏，那熟悉度增加，會有新的默契，會很安定」。

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柯佳嬿也說婚姻跟愛情是2件事，「不要因為別人的不順而不相信愛情，要自己去感受，婚姻是愛情的墳墓，但愛情也可能死無葬身之地」；劉以豪則分享劇中角色的種種媽寶行徑也讓他很受不了，尤其是剪指甲的片段，「導演要我留長指甲，我指甲還不夠，就去收集工作人員指甲，超噁的，不知道是不是要作法」。

柯佳嬿和劉以豪演出夫妻，2人口徑一致表示在拍戲的過程中不會去思考會不會擦槍走火（感情），柯佳嬿坦言比較怕拍戲的時候沒有心動的感覺，沒有愛，還是要對對手演員有點感覺；劉以豪則表示演戲的時候會去思考愛對方哪裡，而不是要避免擦槍走火。（編輯：李亨山）1140211