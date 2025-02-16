媽寶男能否被教化 柯佳嬿「童話故事下集」告訴你

（中央社記者洪素津台北16日電）金鐘影后柯佳嬿首度合作劉以豪主演「童話故事下集」，區別檯面上的浪漫愛情劇，以「真人真事」揭露婚姻黑暗面，讓未婚的人試想面對，讓已婚的人思考改變，更探討「媽寶男」有無被教化的可能。

戲劇「童話故事下集」揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集故事將發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常。戲劇主創編導李念修和製作人黃薇夏接受中央社記者專訪表示，李念修分享檯面上的愛情戲大多詮釋戀愛中尚未走入婚姻的粉紅泡泡，「就停在王子和公主過著幸福快樂的日子，但大家好像沒有想過王子和公主結婚後會發生什麼事？我覺得滿不寫實的」，便催生出這部戲劇，並找來劉以豪和柯佳嬿來激盪出「愛的火花」。

李念修坦言，結婚生子從來不在她的人生規劃上，要寫出有關婚姻的劇本是忐忑的，「我也會怕被說，你沒有結婚怎麼寫婚姻的故事？」於是李念修和黃薇夏努力田調，用喜劇的方式道出婆媳關係、母子關係、公公的生存之道，黃薇夏笑說：「這部戲可以說是真人真事」。

●婚姻生活現實面 婆婆假開明公公淪無趣盆栽

結婚後的種種困境和難題，透過田調「真人真事」用輕鬆詼諧的方式去詮釋，李念修不想讓婆婆是典型戲劇中的惡婆婆，在田調的過程中發現，婆婆角色共通點就是「假開明」，「婆婆覺得她有與時俱進，不要去管年輕人，但事實上她真的不管嗎？她真的沒有想法嗎？其實還是有的，只是她表面上都會說沒關係你們決定就好，但又想要默默的影響兒子」。

至於公公，李念修用「盆栽」去詮釋，認為公公在家的存在感極低，「原來男性到了一定年齡之後，他在家裡就是一個擺飾品，但是他是有生命的擺飾品，盆栽也是要喝水、吃飯，其實這就是男性在家的生存之道」；而劉以豪在劇中飾演的媽寶男年老時候也會成為這樣的盆栽，李念修說：「他們已經長期習慣所有家裡面的事情都是女性在決定，久而久之他們其實就真的沒有存在感了」。

●媽寶男被教化的可能性 導演：媳婦先黑化自己

媽寶男到底有無被教化的可能性，李念修笑說：「如果真的考慮要跟媽寶男結婚，那就別想要去教化他」，李念修認為這個人就是需要媽媽照顧，你就把他交給媽媽照顧，媽媽會把他顧得好好的，如果你把他帶離開了，那你就會成為老媽子的角色，「這樣搬出去會地獄耶！你把他交給他媽，這樣不是很好嗎？」

李念修和黃薇夏也笑說，最好是一嫁到他家就先黑化自己，「先從負分開始，接下來的日子每天都是加分」。

●柯佳嬿首度合作劉以豪 「想要離婚的瞬間」引共鳴

柯佳嬿在劇中演出潑辣人妻，李念修要的是柯佳嬿具備氣質又能反差飆髒話，踏入婚姻的柯佳嬿也確實掌握演出「想要離婚的瞬間」；劉以豪則是擺脫霸總形象，穿內褲在鏡頭前悠晃，極盡扮醜、睡覺打鼾，李念修笑稱劉以豪帥到讓她嫌棄，透過造型組挑戰一番才讓劉以豪「自毀」，黃薇夏也爆料喊：「你可以仔細觀察劉以豪在劇中的配件，真的是誰背誰醜，我們拍賣戲服，劉以豪那一桿整個滯銷，要多醜有多醜」。

然而有趣的是柯佳嬿和劉以豪從沒合作過，勢必可以讓觀眾有無限想像空間，黃薇夏說：「這個組合，你一看就知道劉以豪會被弄，然後你想要看到他被弄，我覺得觀眾會期待他被弄、被整」。

●婚姻下集怎麼寫？ 婚姻的醜陋演給你看

最後，李念修坦言，自己對「愛」這一件事是很模糊的，「以前的我不知道什麼叫做愛，這個戲寫到越後面，我能夠紮實感受到老公和老婆就是深愛對方，所以他們不會輕易離婚，不管對方再怎麼樣讓人嫌棄，可是他終究會感受到對方是愛他的」。

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黃薇夏則表示看完「童話故事下集」可以促進兩性的關係，「把醜陋的一面全部都攤開來給你看，看完之後你自己去想一想，我們是從離婚開始演，反正就是最壞的狀況都已經演給你看，看你要怎麼去寫你的下集」。

時創影業、海納百川影藝等公司出品的「童話故事下集」全部12集上檔中。（編輯：李亨山）1140216