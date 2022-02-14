網路調查：摧毀婚姻十大狀態 為五斗米爭執奪冠

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舞台劇「婚內失戀」改編自醫師鄧惠文同名著作，將於4月22日起在台北誠品信義店6樓展演廳連續演出10場。（巨宸製作提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月14日

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）舞台劇「婚內失戀」製作團隊日前與「網路溫度計」網站合作，從網路聲量統計摧毀婚姻的十大狀態，並選在情人節的今天公布調查結果，排名第一是「為五斗米不斷煩惱爭執」。

改編知名精神科醫師鄧惠文同名著作的舞台劇「婚內失戀」將於4月起在台北連演10場，製作團隊日前與網路平台合作，從去年2月中截至今年2月中為止，統計網友討論最多的十大「婚內失戀」狀態，並於今天發布新聞稿公布「婚內失戀的十種悲涼狀態」調查結果。

數據統計，摧毀婚姻的第1名是「為五斗米不斷煩惱爭執」，網路聲量達8743；「對彼此冷淡不再互相關心」排名第2，網路聲量是2642；「喋喋不休的爭吵或冷戰」位居第3名，網路聲量是2212。

調查結果中，前10名有多達6項都是抱怨對方冷淡的相處態度，例如「常被另一半鄙視羞辱」與「柴米油鹽醬醋茶之外沒有浪漫」等高掛榜中。

新聞稿中，鄧惠文表示，「已婚者被認為是人生勝利組，實際上卻可能和伴侶卻很少有愉快的談話，對方也很久沒看自己一眼了！」

鄧惠文指出，她觀察到許多台灣男性在婚姻中的痛點反而是「不敢抱怨」，另一半總是喋喋不休抱怨育兒、家務、工作，男人只能選擇噤聲。

「他們認為輪不到我抱怨，那就不要溝通」，鄧惠文解釋，這經常演變成兩性關係中常出現的「冷暴力」，導致夫妻兩人不再對話，更難談「相愛」2字。

鄧惠文盼透過舞台劇讓大家意識到「婚姻裡面受到冷對待，這樣真的是正常的嗎？」希望讓陷在婚內失戀的夫妻能夠透過這部舞台劇得到慰藉與解答，想避免這「十大悲涼」狀態的單身男女也可走進劇場一探究竟。

舞台劇「婚內失戀」以3對夫妻呈現婚姻狀態的轉變，從甜蜜期願意為對方妥協，隨著孩子出生、轉換工作，兩人間未解決的事情越積越多，如鬼魂般侵噬著生活，兩人選擇各自尋找避風港，不再有交集。

鄧惠文更直指，中老年後若產生婚姻裂痕，其實婚姻狀態早在20年前就出現問題了。

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舞台劇「婚內失戀」由巨宸製作、大川大立主辦，吳維緯擔任編導，由吳世偉、杜思慧、張詩盈、陳彥達、張念慈與黃俊傑主演，將於4月22日起在誠品信義店6樓展演廳連續演出10場。

這項網路聲量資料分析，DailyView網路溫度計透過KEYPO大數據關鍵引擎，以國際級語意分析架構、先進機器學習技術與人工智慧推論引擎，感知網友語意脈絡與情緒，分析時事網路大數據。（編輯：戴光育）1110214

「婚內失戀的十種悲涼狀態」調查結果14日出爐，數據顯示摧毀婚姻的第一名大魔王是「為五斗米不斷煩惱爭執」。（巨宸製作提供、網路溫度計調查）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月14日