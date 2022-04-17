蔡亘晏自曝像婚姻更生人 「婚內失戀」揭夫妻難題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北17日電）恐怖國片「咒」女主角蔡亘晏與金馬最佳女配張詩盈在舞台劇「婚內失戀」，詮釋面臨婚姻難題的太太們，蔡亘晏受訪時更形容，現實中和老公黃健瑋像是婚姻「更生人」，攜手走過瓶頸。

舞台劇「婚內失戀」改編自醫師鄧惠文同名著作，書中，點出許多人認為走入婚姻後再也不會失戀，卻不知不覺在婚姻裡找不到戀愛感覺的事實。導演吳維緯以原著為靈感，發展成舞台劇，將經歷5年、15年、30年婚姻的3對夫妻對話交織成一部作品，呈現婚姻裡的各式疑問與荒謬。

「有很多人在關係裡早就失戀，但只知道自己不快樂，但不知道為什麼，只能用物質填滿自己」，蔡亘晏受訪時感嘆分享，她與金馬女配角張詩盈在「婚內失戀」裡，分別飾演5年和15年婚姻太太一角。

不過戲外蔡亘晏才是婚姻路前輩，和演員老公黃健瑋結褵10年育有1女，更直率形容夫妻倆像「婚姻更生人」，10年裡吵過、冷戰過，也曾氣到要離婚，甚至自己像驚世逆媳，大年初一帶著女兒離家出走回娘家，「不過我們已經是重新活過一遍的更生人，好好為未來努力」。

蔡亘晏指出步入婚姻後，才發現共同生活需要很長的磨合期，光是刷馬桶等瑣事就能氣個半死，如果雙方都不願為彼此改變，很難再走下去，「至少我和健瑋很願意改變，即便成長速度不快，但不能太苛刻」。

蔡亘晏說自己個性像男生、愛開玩笑，黃健瑋較敏感細膩，她就曾被老公抱怨夫妻相處像兄弟，沒有戀愛的感覺，騎機車還把手搭在老公肩膀而非摟腰，讓黃健瑋超失落。蔡亘晏笑言男性總希望另一半崇拜自己、常示愛，「但健瑋現在也明白，我的個性不講幹話不行，只能從幹話裡挑我真摯的情感」，漸漸磨岀夫妻專屬的舒服相處之道。

蔡亘晏透露，她和黃健瑋也會固定檢視婚姻狀態，甚至直接亮出問題，「有人會擔心說出來是否會傷到對方，但我覺得連自己想法都不能說，反而是傷害自己，我們應該要思考的，是如何成為能解決問題的人」，更幽默直呼要是話沒出口，踏進棺材前會後悔的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於是否擔心「婚內失戀」變成勸世預言，讓大家恐懼婚姻？張詩盈打趣舉例：「擔心空污會導致肺癌，難道就不呼吸了嗎？既然知道可能會發生，反而會更小心經營兩人的關係」，她很期待透過舞台，觀眾能用另一個角度觀察夫妻關係，畢竟人在生活中很難看見自己，「也許大家能發現問題沒那麼難，有愛才會吵架，還算有希望」。

「婚內失戀」22日起在台北誠品信義店連續演出10場。（編輯：張銘坤）1110417