克里斯多福諾蘭史詩級新作 奧德賽卡司喜見熟面孔

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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）英國名導演克里斯多福諾蘭繼奧斯卡得獎作品「奧本海默」之後，將推出貨真價實史詩級巨作：古希臘吟遊詩人荷馬的「奧德賽」（The Odyssey），預計2026年7月17日上映。

美聯社報導，克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）新片細節依舊保密到家，但環球影業（Universal Pictures）小小預告一下說，這是以「全新IMAX技術在全球取景拍攝的神話動作史詩片」。

克里斯多福諾蘭自「黑暗騎士」（The Dark Knight）起，多年來一直是IMAX忠實擁護者，除了最近3部作品都專用超大格式和最高解析度攝影機拍攝，更為「奧本海默」（Oppenheimer）開發了第一個IMAX黑白膠捲底片。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，克里斯多福諾蘭新片卡司據報除了包括辛蒂亞（Zendaya）、湯姆霍蘭德（Tom Holland）和羅伯派汀森（Robert Pattinson）之外，還包括麥特戴蒙（Matt Damon）、露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）、安海瑟薇（Anne Hathaway）和莎莉賽隆（Charlize Theron）這幾位奧斯卡獎得主。

這個卡司陣容中，羅伯派汀森、麥特戴蒙和安海瑟薇過去都和克里斯多福諾蘭合作過：羅伯派汀森演出燒腦片「天能」（Tenet），麥特戴蒙則先是和安海瑟薇則是在「星際效應」（Interstellar）同台飆戲，接著又參與出演「奧本海默」。

湯姆霍蘭德不久前曾談到簽約演出這部片一事。他上週在podcast節目The Dish中透露，新片尚未開拍，還說他與克里斯多福諾蘭見面討論新片時，對方只將「很粗略的大綱」透露給他聽，他至今仍不清楚新片所有細節。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1131225