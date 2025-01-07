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美媒指「蜘蛛人」湯姆霍蘭德求婚成功 辛蒂亞被目擊手戴鑽戒

2025/1/7 17:54（1/7 18:58 更新）
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左為湯姆霍蘭德，右為辛蒂亞。（左圖取自instagram.com/tomholland2013、右圖路透社
左為湯姆霍蘭德，右為辛蒂亞。（左圖取自instagram.com/tomholland2013、右圖路透社
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（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）美國媒體今天報導，合演「蜘蛛人」電影的影星辛蒂亞（Zendaya）和湯姆霍蘭德（Tom Holland）訂婚了。她昨天才被看見手指上戴著一枚巨大鑽戒。

法新社報導，28歲的辛蒂亞昨天晚間現身金球獎（Golden Globes）紅毯時，手指上戴著一枚巨大鑽戒，在網路上引發熱烈討論，社群媒體用戶當時就猜測湯姆霍蘭德向她求婚了。

美國媒體TMZ今天報導，2021年開始約會的這對銀色佳偶於耶誕節期間讓關係更上層樓。

報導指出，28歲英國演員湯姆霍蘭德「在辛蒂亞美國住家非常私密鋪排之中」單膝跪地。

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「我們的消息來源說，他們家人都不在現場，那是只有湯姆霍蘭德和辛蒂亞小倆口的甜蜜時光。」

儘管極力保護隱私，因合作「蜘蛛人：返校日」（Spider-Man: Homecoming）而相識的兩人是好萊塢最受歡迎情侶檔之一。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140107

#TMZ
#好萊塢
#湯姆霍蘭德
#法新社
#金球獎
#美國
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