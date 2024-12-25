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抵台為演唱會準備 郭富城獻飛吻：演出與美國不同

2024/12/25 19:10（12/25 19:41 更新）
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港星郭富城（圖）27日將在台北小巨蛋舉辦演唱會，他25日晚間搭機抵台，對於記者詢問有什麼要對歌迷說的，郭富城表示：「想你們」。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年12月25日
港星郭富城（圖）27日將在台北小巨蛋舉辦演唱會，他25日晚間搭機抵台，對於記者詢問有什麼要對歌迷說的，郭富城表示：「想你們」。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年12月25日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）港星郭富城27日將在小巨蛋舉辦演唱會，今晚搭機抵台表示，非常想念歌迷並獻上飛吻，強調台灣演唱會與美國完全不一樣，也為台灣歌迷準備了特別節目，在演唱會上呈現。

郭富城下午搭乘國泰航空CX472班機來台，班機在下午5時55分抵達桃園國際機場，郭富城身穿帽T、戴著黑色帽子與墨鏡，下機後便親切地與候機室外守候媒體揮手致意，並頻頻合併食指與中指獻上飛吻。

對於記者詢問有什麼要對歌迷說的，郭富城表示「想你們」，他說先前在美國做完演唱會後，23日才回到香港，這次台灣演唱會與美國舉辦完全不一樣，所以昨天都在排舞、工作，為這次演唱會做準備。

郭富城指出，今天所有團隊都已經來台灣，他非常期待27日、28日、29日在台北小巨蛋與所有台灣歌迷相見，他說「當然有準備特別的節目」，但會留著到小巨蛋呈現給歌迷。

郭富城隨後在隨行人員陪同下，經環宇商務中心通關入境搭車離去，郭富城將於12月27日至29日在台北小巨蛋開唱，在台灣舉辦演唱會，將以「魔幻方塊凱旋門」呈現，還有巨翼形狀螢幕，也會展現前衛造型。（編輯：方沛清）1131225

港星郭富城（左）將在台北小巨蛋舉辦演唱會，他25日晚間搭機抵台表示，非常想念歌迷並獻上飛吻。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年12月25日
港星郭富城（左）將在台北小巨蛋舉辦演唱會，他25日晚間搭機抵台表示，非常想念歌迷並獻上飛吻。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年12月25日
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