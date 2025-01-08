李炳輝謝謝蕭敬騰、康康介紹工作 接4場尾牙

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（中央社記者洪素津台北8日電）資深藝人李炳輝先前2度中風，前幾年經濟狀況較拮据，目前生活狀況都有改善，今天他出席活動表示有接4場尾牙，很感謝許常德、康康和蕭敬騰的善心，都會介紹工作和提供醫療協助。

李炳輝今天出席台灣優質生命協會舉辦的2025「愛在一起歲末送暖餐會」，受訪時精神不錯，祝福大家新年快樂，問及目前的經濟狀況，李炳輝樂觀表示有接了4場尾牙，感謝蕭敬騰和康康、許常德都會介紹工作機會，甚至幫忙接洽活動，醫療方面都有健保，所以負擔不大。

李炳輝感謝許常德幫忙喬到馬偕醫院的病床，還有康康給予經濟上的補助，除幫忙介紹活動表演外，「聯合醫院他有叫我去，唱一首就好」，康康也會定期關心李炳輝，若沒活動，則會包小紅包，相當暖心。

李炳輝表示，近來天氣寒冷，會好好注意保暖，現在就是膝蓋的老毛病，要固定打玻尿酸；老婆雅惠日前跌倒摔斷手住院開刀，李炳輝今天表示老婆開刀完狀況一切安好，當時住院10幾天，現在要定期回診。過去都是老婆幫忙照顧他，現在則是反過來，李炳輝照顧老婆，夫妻互相扶持。

台灣優質生命協會秘書長紀寶如也透露日前跌倒，有骨質疏鬆的她摔倒骨折，透露自己的脊椎第5、6節骨折，需要穿鐵衣保養復健3個月。

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92歲林沖今天坐著輪椅現身，透露4個月前又摔倒了，導致他去年共摔了3次，本來要去日本去拍「林沖回憶錄」，但因為摔傷無法完成而感到遺憾，希望未來可以完成這個外景，以及能夠把壞運都一掃而去，好好迎接新的一年。

67歲一代歌后藍如潔現身餐會，她透露去年發生車禍，鎖骨骨折入院開刀住4天，「每個禮拜都要回診治療，左邊鎖骨斷掉，右邊裂掉」，現在藍如潔挺著病體又繼續上通告，讓許多藝人看了很不捨。（編輯：李亨山）1140108