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張懷秋挑戰主持 「壁虎」黃迪揚以布萊恩精神自勉

2025/1/9 16:24（1/9 16:36 更新）
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藝人張懷秋（右）主持Podcast節目「白日夢非常秋」，首集邀請在影集「影后」中飾演「壁虎」一角的黃迪揚（左），暢談演藝生涯心路歷程。（犢影制作、有意思國際傳播提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月9日
藝人張懷秋（右）主持Podcast節目「白日夢非常秋」，首集邀請在影集「影后」中飾演「壁虎」一角的黃迪揚（左），暢談演藝生涯心路歷程。（犢影制作、有意思國際傳播提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月9日
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（中央社記者王心妤台北9日電）藝人張懷秋近年因「蠍子哥」一角翻紅，新年開Podcast「白日夢非常秋」，首集邀請在影集「影后」飾演「壁虎」的黃迪揚，黃迪揚透露低潮時用傳奇球星布萊恩精神堅持演戲。

張懷秋出道滿19年，早期以歌手身分，作為嘻哈團體大嘴巴的成員，去年又以「蠍子哥」一角再獲關注，今年則跟製作人孫鑠仁（大毛）合作主持Podcast節目「白日夢非常秋」。

張懷秋今天透過製作單位分享，人生就像籃球比賽，每個人都想得分，但機會來了能不能把握住，或是遇到防守、被包夾該如何突破，希望透過節目讓來賓分享人生故事。

黃迪揚在節目中表示，低潮時會用運動員精神自我鼓勵，「疫情期間我最喜歡的球員布萊恩（Kobe Bryant）意外逝世，難過之餘我重看了他的自傳，從他的職人精神中學到要在每個當下全力以赴，並以此提升自己的心理素質。」

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張懷秋也說，人生就跟籃球比賽一樣，比拚的都是心理素質，如何在高壓中正常發揮才是關鍵。

節目接下來將邀請金曲歌王蕭敬騰、藝人王陽明、喜劇演員賀瓏，以及體壇名人等，明天起在各大Podcast平台及官方YouTube同步上架，每2週更新一集；而全新籃球節目「白日夢籃球隊」也會在今年播出。（編輯：張雅淨）1140109

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