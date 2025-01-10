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Lulu攜手黃韻玲創作兒歌 歌詞散發濃厚芬蘭味

2025/1/10 19:36（1/10 20:16 更新）
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藝人Lulu（黃路梓茵）（圖）攜手小公視創作兒歌，儘管一度對要創作歌詞感到驚恐，但從芬蘭回國後靈感爆發，馬上交出充滿濃濃芬蘭氣氛的初稿。（小公視提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月10日
藝人Lulu（黃路梓茵）（圖）攜手小公視創作兒歌，儘管一度對要創作歌詞感到驚恐，但從芬蘭回國後靈感爆發，馬上交出充滿濃濃芬蘭氣氛的初稿。（小公視提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月10日
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（中央社記者洪素津台北10日電）藝人Lulu（黃路梓茵）和小公視合作創作兒歌，Lulu對於要創作歌詞很驚恐，沒想到從芬蘭回國後靈感大爆發，交出濃濃芬蘭氣氛的初稿，順利和黃韻玲一起完成兒歌。

Lulu從主持跨足到戲劇、唱片，同時更跨足兒童與青少年節目並多次入圍，這次藉由「為寶貝唱一首歌」小公視愛唱歌系列首次創作兒歌。

Lulu今天透過小公視新聞稿表示，接獲消息時她人正好在芬蘭出外景，對於要創作歌詞感到相當驚恐，中間一度和黃韻玲失聯，還好一回到台灣靈感大爆發，馬上交出充滿濃濃芬蘭氣氛的初稿，經過來回修改，與黃韻玲分享生命經驗與心中信念，最後完成了「嗶嗶哩巴嗶哩布」這首精彩作品。

Lulu做過許多兒少節目，終於在音樂上也要踏進兒少世界的Lulu，身為歌手多年卻從未與黃韻玲合作過，這次跟黃韻玲及其愛子的「阿玲娘」母子組共同譜曲，3人組合充滿了愛與驚喜，讓Lulu大讚這個緣分真的太美妙了。

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在芬蘭出外景時，Lulu一見到「聖誕老人」馬上感動落淚，彷彿童話和魔法就在眼前，「魔法就是相信自己可以做得到，只要相信魔法，Everything can happen。」這個念頭馬上浮現在Lulu腦中並深深地烙印在她心上，也因此放進歌詞裡。

另外，歌詞中所提到的稻草人，其實來自於Lulu的守護靈。多年前Lulu做催眠療癒時，得知自己的守護靈是一個站在麥田、臉上掛著微笑的稻草人，稻草人告訴Lulu，臉上的笑容是發自內心而不是畫上去的，開不開心只有自己知道，Be yourself最重要。Lulu也希望可以把稻草人對她說的這段話，以意象的方式分享給每一個大人小孩。（編輯：陳政偉）1140110

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