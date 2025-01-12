黃遠推廣家鄉台東嘉蘭村 邀父親黃仲崑同樂

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（中央社記者洪素津台北12日電）演員黃遠推廣台東縣金峰鄉嘉蘭村的卡阿麓灣休閒農業區，日前和父親黃仲崑一起參與農遊體驗踩線活動，黃仲崑也帶著妻子LuLu老師體驗當地舂米與部落舞蹈。

排灣族的黃遠和台東縣金峰鄉嘉蘭村一同積極推動卡阿麓灣休閒農業區，希望把家鄉的好山好水介紹給大家，黃遠也特地帶黃仲崑一起回到家鄉共同參與。

父子倆品嚐部落的小米、體驗嘉蘭的溫泉、舂米及部落舞蹈與各式活動，活動更結合部落文化、農產美食及自然生態，不同時節也有各式豐收祭活動。

黃遠表示，雖然平時生活在都市，但經常回到家鄉。家鄉這幾年經歷了颱風災害，卻依然充滿生命力，經歷重建復甦，如今更有農業市集、露營區、風味餐廳、便利商店等設施，進步都看得到。

黃遠表示，「我的家鄉真的很美，山好水好、人更熱情，希望大家有機會來體驗這裡的農業休閒活動與自然之美，我也會常帶朋友一起來家鄉露營，感受山海美景與人文魅力」。

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黃仲崑說：「以前我們說偏鄉，是因為距離，但現在距離不是問題，偏鄉已然是秘境。嘉蘭村擁有豐富的山林資源和美麗的山水，更是充滿旅遊潛力的旅遊秘境。」

黃仲崑的妻子LuLu老師也前往體驗，參與舂米與部落舞蹈活動，感受嘉蘭村的獨特魅力。熱愛旅行的她直呼當地景致太美，很適合帶學員來這開設瑜伽特別班，感覺會吸收到許多精華。（編輯：張雅淨）1140112