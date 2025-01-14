冰球樂團高雄開唱落幕 許願開小巨蛋純聊天場

（中央社記者洪素津台北14日電）icyball冰球樂團上週末赴高雄開唱，團員們化身水手男孩秀舞蹈，更表示自己的目標是傑尼斯，還逗趣說進小巨蛋要開純聊天Podcast演出，因為在高雄真的聊得太開心。

冰球樂團高雄返場演唱會已落幕，睽違3年再返場台上台下興奮不已，團員們和粉絲聊成一片，不管尺度與歌迷互動熱絡，第2場演出更聊起理財話題。主唱王說：「我準備talking準備到凌晨5點才睡耶，雖然後來是跑去打電動忘了時間，結果準備的話題內容ㄧ個都沒講到。」

冰球樂團也在演唱會化身icyboyz男團橋段，演唱「愛做的事」、「愛的表情」，還公開一項歌迷意想不到的目標，「大家知道我們目標其實是『傑尼斯』嗎？」而這次巡迴演唱會的男團舞蹈表演，在這2天高雄場之後應該就會暫時休息。

鍵盤手蒙開玩笑說：「下次要男團再出現應該是大巨蛋的時候了吧。」隨後團員們表示，「我們其實不喜歡跳舞，但近期越練也是有感受到跳舞的喜悅，我們現在不只自己跳，還跳到跟別人合作。所以2025年也有個心願就是持續練舞，我們希望大家有空也ㄧ起練起來，將來有機會大家ㄧ起跳。」

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演唱會的尾聲，冰球樂團感性地說：「冰球一路以來，有起有伏，趁勢而起的時候會覺得自己無所不能，但其實不是我們無所不能，是現場所有的小可愛們讓我們無所不能。」

因為高雄場演唱會實在聊得太開心，團員們開玩笑說，大家原來這麼想聊天，也這麼會聊，還是下次開一場純聊天的Podcast演出，就在小巨蛋好了。（編輯：張雅淨）1140114