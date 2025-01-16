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死刑犯黃麟凱槍決 法務部執行死刑
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項婕如看參演電影哭到妝花 苦練樂儀操槍術留瘀青

2025/1/16 17:50（1/16 18:16 更新）
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藝人項婕如（中）為電影「夜校女生」苦練樂儀隊操槍術，時常練到出現瘀青，她16日表示，拍攝時很緊張，所幸當下表現不錯。（興揚電影提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月16日
藝人項婕如（中）為電影「夜校女生」苦練樂儀隊操槍術，時常練到出現瘀青，她16日表示，拍攝時很緊張，所幸當下表現不錯。（興揚電影提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月16日
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（中央社記者王心妤台北16日電）電影「夜校女生」 近日舉辦學生搶先場試映會，演員項婕如11日跟觀眾看片時，感動到妝差點哭花。她今天也透露，為了角色練習樂儀隊的操槍術，而在身上留下許多瘀青。

項婕如日前跟觀眾一起看，在台下笑問劇組為何樂儀隊演出被刪除，導演莊景燊則表示，是為了電影節奏而有刪減，「還請敏敏（項婕如角色名字）多多包涵體諒。」

項婕如今天透過電影公司表示，為了練好樂儀隊的操槍術，她在開拍前1個月就開始練習，而真槍因為重達近2公斤，事前要先用木槍練習槍法、力道和旋槍等動作，時常練到出現瘀青，「拍攝儀隊操槍戲的時候，心情本來很緊張，擔心我一個人出錯其他人就要跟著重來，但幸好那天拍攝的時候反而表現的比較好。」

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項婕如表示，雖然是參演的故事都知道劇情，但看到成品還是哭到妝差點花掉，也是第一次跟觀眾看電影看到一起哭。

「夜校女生」將於2月28日全台上映。（編輯：陳政偉）1140116

#項婕如
#莊景燊
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