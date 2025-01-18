Ozone玩恐怖遊戲群組通話8小時 煥鈞嚇到掛電話

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（中央社記者王心妤台北18日電）男團Ozone今天擔任手機品牌一日店長，團員笑稱私下不愛用電話聊天，打電話時喜歡群組通話，某次因為一起玩恐怖遊戲通話8個小時，最後因成員煥鈞太害怕才掛掉電話。

Ozone受訪時被問到今年包多少紅包給親友，成員哲言表示，按照家裡的習慣，父母包多少金額給他，他都會回包，以沾喜氣為主，但因為曾包紅包給阿公阿嬤被拒絕，現在改成買營養品送阿嬤，阿公則送茶葉，祖孫倆還能邊泡茶邊聊天。

佳辰笑說，因為家族有很多小朋友，都會勸小朋友拿紅包去買玩具但不要被他們媽媽發現，「希望他們可以留下美好的兒時回憶。」煥鈞則會準備特別版紅包袋，像是會讓錢飛出來的特殊款，讓收到的人覺得有趣又開心。

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祖安表示，他和父母僅有過年才會見面，會趁著春節跟家人相處，也會在能力範圍內包出大紅包。文廷表示，除了會努力把紅包塞滿，也會放入祝福小卡，為每個收件人寫下不同的祝福，增添溫馨感。

Ozone今天出席活動時也分享商品使用心得，煥鈞稱讚手機耐摔，練舞時也不怕摔壞；成員哲言喜歡聲音轉文字功能，認為這提升團隊討論效率；成員佳辰則大力稱讚AI魔法消除功能，笑說要把其他成員都消除只留下合照。（編輯：陳政偉）1140118