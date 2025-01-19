A-Lin演唱會最終場 感性邀爸媽上台歡唱

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（中央社記者洪素津台北19日電）金曲歌后A-Lin今天在小巨蛋舉辦巡演最終場，以銀白雪后造型與現場1.1萬名粉絲互動，更邀爸媽擔任嘉賓，她先笑說，2個體重滿重的，隨後感性喊：「謝謝你們的愛護和照顧」。

A-Lin舉辦「A-LINK WITH PASSENGERS–最終站」演唱會，今晚她在80名舞群的環場熱舞下，懸浮於6米高度，以銀白雪后造型，緩緩吐出動人的母語歌Sololen Kako Ina，為演唱會揭開序幕。

A-Lin也首度打造台北小巨蛋環場步道，和全場1.1萬名粉絲零距離接觸。她分享，自己出道時有唱跳歌手夢，回憶生平第一次進錄音室，唱的就是小甜甜布蘭妮的Toxic，沒想到出道後，紅的全都是抒情悲歌。

A-Lin繼找來陶喆、楊謹華、陳意涵和Ella陳嘉樺擔任嘉賓，今天則特別邀請到「重量級嘉賓」上台，也就是她的爸爸媽媽。A-Lin與爸媽合唱張惠妹的夯曲「一想到你呀」，更感性謝謝爸媽的愛護與照顧，「沒有他們不會有這樣的幽默感，我生長的環境就是這麼幽默」。

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除了邀請爸媽，A-Lin也邀請彭佳慧、江美琪上台，並演唱各自代表作「大齡女子」及「親愛的你怎麼不在身邊」；蕭煌奇今晚同樣坐在台下，她也隨即cue一段2人的合唱曲「迷路在雲端」，驚喜嘉賓一個接一個上台合唱，讓台下歌迷相當驚喜。

日前恰逢李玟冥誕，A-Lin也在演唱會唱「刀馬旦」致敬李玟，「以前我有去過她的歌友會，我非常非常愛她，因為她歌唱生涯裡有非常多經典的歌曲。」這時全場1.1萬人也跟著一起唱，場面又嗨又溫馨。（編輯：張雅淨）1140119