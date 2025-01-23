告五人憶初登台僅5觀眾 高雄世運館開唱邀嘉賓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北23日電）樂團告五人將於4月12日在高雄世運主場館開唱，今天舉辦記者會，透露已開始約嘉賓，且不只一組嘉賓。他們也回憶首次登台時台下只有5名觀眾，能唱到5萬人的場地很感動。

今天記者會設計互動環節，像是告五人成員雲安、犬青、哲謙抽出幸運歌迷，並送上門票、演唱會後台合照及代言手機等禮物。現場設置的洗衣機道具中甚至被放入告五人跟歌迷初次見面的照片，讓他們相當興奮。

樂團五月天特別錄影為告五人送上祝福，他們分享多年前首次在高雄世運主場館開唱的心情；天后張惠妹也以文字祝福表示，「聽說你們有偷偷買票來看我的大巨蛋演唱會？這次你們要到世運主場館開唱，很快就換我在大巨蛋的觀眾席為你們加油了吧。」

演唱會門票將於2月15日開賣，告五人會後受訪表示，唱到5萬人的場地的確有票房壓力，但這不會是唯一緊張的部分。他們透露，過年僅休息2、3天就要開始工作，因此先包了紅包、禮物送家人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雲安笑說，為了演唱會已開始訓練體力，像是結束尾牙演出後，還是會自我要求伏地挺身100下；犬青則繼續無繩跳繩訓練體力。

從5個人的場地唱到5萬人的場地，告五人表示，已開始邀約嘉賓，且不只一組嘉賓，也會唱多首歌。至於登上高雄世運主場館會不會感動到落淚，他們笑說，會忍到最後一首歌才哭出來。（編輯：張雅淨）1140123

樂團告五人「『MY MAGIC 宇宙超有趣』極限起航：前進世運記者會」23日在台北舉行，成員雲安（右）、犬青（左）、哲謙（中）演出歌曲「從未見過的海」。中央社記者張新偉攝 114年1月23日