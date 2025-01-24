蕭敬騰林熙蕾尾牙同樂 邀李炳輝獻唱添溫馨

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（中央社記者王心妤台北24日電）蕭敬騰所屬的喜鵲娛樂昨晚舉辦尾牙，並邀藝人林熙蕾、王子、艾薇等人同樂，並邀來歌手李炳輝擔任表演嘉賓，演唱「流浪到淡水」、「來去夏威夷」等，增添溫馨氣氛。

李炳輝演唱多首經典台語歌，並說：「感謝喜鵲每年都關注弱勢團體，我非常的感恩，也感恩大家的照顧，Thank you very much！」

喜鵲娛樂昨晚抽出超過7位數的紅包鼓勵員工，藝人也現場加碼，連因為工作無法到場的小宇（宋念宇）也不例外。

林熙蕾表示，新的一年已經有許多工作邀約，之後也將前往歐洲參加時裝週，「期待能看到更多美的事物，屆時跟大家分享。」

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王子（邱勝翊）跟弟弟邱宇辰共同推出新單曲Candy，王子表示，「終於能在農曆年前跟大家分享新作品，開春後也安排到海外拍攝MV，很期待成品發表的到來。」現場他演唱招牌歌「那不是雪中紅」，將氣氛炒得火熱。艾薇雖然忙著宣傳新專輯，昨晚仍獻唱「悲傷的五個步驟」、「落雨聲」，並預告今年會有不同的表現。

另外，蕭敬騰年後將繼續進行「野生」巡迴演唱會，並於3月29日在澳門開唱，門票即日起開賣。（編輯：陳政偉）1140124