疑不滿被抖音封號 傳汪小菲在群組質問為什麼

（中央社台北9日電）藝人大S（徐熙媛）在日本因流感併發肺炎病逝後，抖音與微博昨天相繼處置張蘭、汪小菲母子的帳號。中國網路更瘋傳，汪小菲在微信朋友圈揚言要與張蘭斷絕關係，並在群組砲轟抖音封鎖其帳號，更質問TikTok執行長周受資為什麼封他的號。

抖音安全中心昨天公告，部分帳號「藉機惡意炒作」大S逝世消息，發布不實資訊、違背公序良俗，對於「張蘭．俏生活」、「汪小菲」等帳號無限期封禁。

根據香港01等媒體報導及中國網路流傳的微信聊天紀錄，汪小菲在一個群組標記短影音平台TikTok執行長周受資，質問「我問你，你們憑什麼封我的號？」；又說「給我蓋棺定論，在新聞媒體上審判我。我從頭到尾什麼都沒說…你們去說我利用死人掙錢，我說什麼了？我什麼都沒說」。

根據截圖，汪小菲在微信朋友圈針對帳號被無限期封禁說，「我從來沒說過任何事，你作為平台，你覺得我有潛在的問題，你可以封我，因為那是你的權利。但是你這麼審判我，不瞭解情況下審判我，那是你的做法」。

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除此之外，又有截圖顯示，汪小菲聲稱要宣布與母親張蘭斷絕關係，「我不孝，但是絕對不能讓這種人獲得支持。她是我媽，可是我和她的三觀天地不和，我不是東西，我對不起所有人，但是從今天起，我要和她斷絕所有關係。她掙的錢夠活幾輩子了，不夠，再找我要命！」。

除了抖音封禁張蘭、汪小菲帳號，新浪微博管理員昨天也發布公告，指出經綜合研判，已暫停張蘭微博帳號的直播功能。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1140209