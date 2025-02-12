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吳念真新加坡開講 笑談創作是自我治療過程

2025/2/12 21:23（2/12 21:36 更新）
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導演吳念真（右）12日出席新加坡華藝節系列活動講座，他分享，完成電影、完成作品是自我治療的過程。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年2月12日
導演吳念真（右）12日出席新加坡華藝節系列活動講座，他分享，完成電影、完成作品是自我治療的過程。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年2月12日
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（中央社記者吳昇鴻新加坡12日專電）導演吳念真今天出席新加坡華藝節系列活動講座，他分享，完成電影、完成作品是自我治療的過程，而演出舞台劇能看到觀眾跟著一起流淚、大笑，情緒得以釋放，「劇場沒有觀眾是不完整的」。

新加坡華藝節「戲談華藝」系列活動舉辦講座、論壇等，邀請文化工作者探討藝術與文化的現況與未來。吳念真今晚出席在濱海藝術中心音樂室舉辦的講座「不凡故事」。

吳念真表示，從來沒想過會當導演，因為導演這個角色「很難」，導演必須是創作者、有思考的人，也要帶領很多角度的人一起工作。

回憶出身礦工家庭，吳念真說，父親因為矽肺而無法工作，過世原因是因為受不了選擇輕生；有人問他要不要寫下父親的故事，因此整理出某一代人物的經歷。

他分享，完成電影、完成作品是自我治療的過程，把劇本影像化「治療到自己也不錯」。

講座過程中，吳念真與主持人、台下觀眾互動，笑聲與掌聲不斷。談及跨足舞台劇，吳念真表示，舞台劇是「我跟台下的觀眾在一起」，例如演出內容是有人在教堂告解，台下觀眾一片靜悄悄，這時候，觀眾也成為演出場景的一部分；演出舞台劇能看到觀眾跟著演員一起流淚、大笑，情緒得以釋放，「劇場沒有觀眾是不完整的」。

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新加坡華藝節官方網站指出，吳念真攜手綠光劇團亮相新加坡，呈現作品「人間條件八–凡人歌」，將於15、16日在濱海藝術中心劇院演出。官網介紹演出內容寫道「台灣最會說故事的歐吉桑、吳念真導演終於攜綠光劇團來了」。

吳念真說，他很喜歡新加坡的多元文化，並笑說，來新加坡待個幾天就可以吃到好多國家和不同族群的食物，何其有幸。（編輯：高照芬）1140212

吳念真
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