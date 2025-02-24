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出川哲朗現身台灣 頭戴西瓜皮安全帽趴趴走

2025/2/24 20:35
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（中央社記者戴雅真東京24日專電）日本搞笑藝人出川哲朗最近在台灣出外景，拍攝旅遊節目「歐兜邁冒險趣」，四處都傳出目擊他頭戴招牌西瓜皮安全帽的身影。

出川哲朗的Instagram帳號22日張貼一段影片，背景是九份知名景點「阿妹茶樓」，並配文說，「歐兜邁冒險趣」正在台灣拍攝中。這次的來賓是和出川感情超級好的麻吉，搞笑組合Lotti的中岡創一。希望接下來的旅程中，還能遇見更多美好的人們。「久違的『歐兜邁冒險趣世界篇』，出川先生狀態超好！」

影片中可以看到戴著西瓜皮安全帽的出川站在高處，朝底下的觀眾揮手，並大喊「阿哩阿兜（謝謝）」、「好開心」，得到許多觀眾熱烈回應，當中也夾雜著日語，或許是剛好到台灣旅遊的日本民眾。

影片發出後，得到許多台灣網友回應，有網友說，「歡迎來到台灣！」，也有網友在其他地方見過他們，留言說「今天在我家樓下有看到你們」。

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出川哲朗的長壽節目「歐兜邁冒險趣」（出川哲朗の充電させてもらえませんか？）2017年起在東京電視台開播，由他和來賓頭戴西瓜皮安全帽、騎著電動摩托車到各處旅遊，體驗風土人情。由於騎乘的是電動摩托車，因此當電池快沒電時，由出演者向當地居民借地方充電，成為節目的最大特色。

2020年受到疫情影響，節目曾經停拍10個月，直到疫情後恢復拍攝，人氣不墜。（編輯：高照芬）1140224

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