「夜校女生」首映 邱以太憶兒時很叛逆

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（中央社記者王心妤台北26日電）「夜校女生」今晚舉辦首映會，監製唐在揚、導演莊景燊率演員季芹、邱以太出席。邱以太表示，從小就對媽媽林葉亭很叛逆，有時也有情緒性發言，但林葉亭總溫柔回應。

演員陳姸霏、邱以太、項婕如、季芹以及涂善存今天都出席首映會，並在會前受訪分享拍攝心情。涂善存回憶高中時是體保生，片中那種的認同感在每個時代都會適合。邱以太則說：「我從小就很叛逆，常常沒有看到爸媽的角度。」他透露小時候會跟媽媽說些情緒化的言論，但林葉亭總是溫柔回應。

電影使用五月天的經典歌「擁抱」當背影音樂，莊景燊稱讚五月天很支持台灣電影，而季芹馬上拿出老公王仁甫所屬的5566笑讚也很適合，並說：「他非常支持我多拍一點戲，他常常看我會更嚴格，看有沒有看到季芹的影子。」

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另外，造型達人林葉亭的85歲失智父親離家多日被發現過世，邱以太是林葉亭的兒子，他表示家裡的氣氛還好，「現在就是多陪陪媽媽，陪陪外婆。」

「夜校女生」將於明天起上映。（編輯：李亨山）1140226