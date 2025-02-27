陳志強曾智希婚宴 笑稱賣3張台積電籌備大小事

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（中央社記者王心妤台北27日電）演員陳志強與曾智希今晚舉辦婚宴，陳志強籌備婚禮大小事，希望讓曾智希專心拍戲的工作，笑喊「只要漂漂亮亮就好，其他交給我。」他並透露，為籌備婚禮，賣掉3張台積電股票。

藝人陳美鳳、曾國城、吳宗憲、簡沛恩、方馨、王彩樺等人出席婚宴。陳志強表示，從小憧憬舉辦婚禮，反而是曾智希想要簡單和朋友聚會就好，兩人討論後決定證婚儀式找親朋好友聚會，婚宴則與眾多好朋友一起熱鬧慶祝。

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曾智希表示，因為父母年輕時沒有舉辦過婚禮，她特別安排讓父母先走紅毯進場，也是藉著自己的證婚儀式一圓媽媽的心願，尤其明天是她的爸媽45週年結婚紀念日，別具意義。

陳志強提到，雖然媽媽已經過世，不過他曾答應過媽媽一定會留下她的位子，今晚在主桌上留下隔壁的位子並放上1朵康乃馨留給媽媽，「媽媽也到了我的婚禮現場沒缺席。」（編輯：管中維）1140227