潘宇謙新歌登串流榜 不敢當唱跳歌手但想唱饒舌

（中央社記者王心妤台北5日電）香港歌手潘宇謙推出新EP「想和你」，同名新歌搭上BL劇「獨佔接班人」熱潮登串流榜，另一首新歌與紀佳松、崔惟楷合作，他自認不會跳舞，無法向2名前輩看齊，不過想挑戰饒舌。

潘宇謙今天接受媒體聯訪分享，新歌「幸福的軌道」是與黃金組合紀佳松、崔惟楷首度合作，因為他某次到錄音室串門子才萌生一起創作的想法，「唸書的時候，很常聽2位老師的作品，特別是跟潘瑋柏合作的歌曲。」

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被問到是否也想嘗試當唱跳歌手，潘宇謙說：「因為我不會跳舞，所以沒有想過要唱舞曲，但是饒舌可以，我在第一張專輯有嘗試過，但那時候比較實驗性，雖然現在還沒有機會，但希望之後會有。」

不同於之前的MV，潘宇謙在「幸福的軌道」中不飾演男主角，而是看著項婕如與宋亞倫對戲。潘宇謙誇獎項婕如不但演技好又有禮貌，兩人更互相推薦台灣和香港的美食，讓他在心裡許下「有時間一定要去貓空」的心願。（編輯：張雅淨）1140305