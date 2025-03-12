潘若迪扮「白雪公主」壞皇后 自信向蓋兒加朵下戰帖

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（中央社記者王心妤台北12日電）真人版「白雪公主」將在台灣上映，藝人潘若迪之前扮裝席琳狄翁（Celine Dion）神似度高到引起討論，他此次再訂製全套禮服扮裝成壞皇后，更笑稱想對演員蓋兒加朵下戰帖。

潘若迪挑戰扮演壞皇后，他今天透過電影公司表示，「誰不為五斗米折腰？真沒想到自己扮女裝可以開創另一片天地，今年要更進步，所以一受到邀請便毫不猶豫地答應。」

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潘若迪透露此次特別訂製全套裝束，從皇冠、斗篷、禮服都相當用心，妝容也花了2個小時準備。他更笑說，因為平時常運動導致二頭肌發達，扮裝前幾天刻意不健身，因為擔心禮服被撐壞，加上做了美甲，連廁所都不知道怎麼上。換裝完成後，潘若迪更向原片演員蓋兒加朵（Gal Gadot）下戰帖，看誰才是最美的壞女人。

潘若迪完成扮裝後，更搭配韻律舞蹈念出電影經典台詞「Mirror Mirror on the wall, who is the fairest one of all」，成為熱門話題。「白雪公主」將於20日全台上映。（編輯：李亨山）1140312

真人版「白雪公主」將在台灣上映，藝人潘若迪（右）挑戰扮裝「白雪公主」壞皇后，笑喊想向原片演員蓋兒加朵（Gal Gadot）（左）下戰帖，看誰才是最美壞皇后。（迪士尼提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月12日