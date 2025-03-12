幻藍小熊展台灣女團強實力 韓國打歌節目登冠軍候補

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影片來源：THE K-POP

（中央社記者王心妤台北12日電）台灣女團幻藍小熊（GENBLUE）帶著新歌「ACT LIKE THAT」征戰韓國樂壇，並在韓國SBS電視台節目THE SHOW成為「一位候補」，也讓韓國演藝圈看見台灣女團的實力。

韓國歌手習慣在電視台的音樂性打歌節目推出打歌榜單，直播前會讓粉絲投票，同時加入銷量、票數等因素排名，並在節目後頒發「一位」，即指冠軍，幻藍小熊此次也在強敵環伺下成為「一位候補」，並跟韓國大經紀公公司SM旗下女團Hearts2Hearts競爭冠軍。

儘管最後沒能奪下冠軍，但每名成員都激動到紅了眼眶，成員Nico感謝粉絲支持並說：「我在台上看到每位餅乾們（粉絲名）的眼神都散發出期待光芒，都知道他們在許願我們能拿下一位，當下看到超感動，真的太貼心。」

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采甄笑說：「當下聽到根本不敢置信，以為是騙人，到現場還半信半疑，結果我們被叫到前台時拿到麥克風，拿到就猛流手汗，直接把麥克風當獎盃，感覺已經得到榮耀，當下除了開心，更感動到鼻子酸酸的！」

為了感謝粉絲支持，幻藍小熊將於本週末在台灣和韓國兩地「逆應援」粉絲，將有餐車於16日下午在ATT 4 FUN廣場快閃。（編輯：李亨山）1140312