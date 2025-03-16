竇靖童白色情人節台北開唱 笑喊緊張靠美食紓壓

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（中央社記者王心妤台北16日電）歌手王菲的女兒竇靖童選在白色情人節來台在Legacy TERA開唱，也是她出道8年後首度在台北開唱。竇靖童表示，在台北開唱，感覺很興奮又緊張，幸虧趁著空檔吃美食紓壓一下。

根據主辦單位提供的資料，竇靖童至今已經有5張原創專輯，對於首次在台北開唱，她說：「心裡覺得新鮮、興奮，但同時也很緊張。」此次開唱共有25首歌，她身穿藍色連身褲以歌曲Hello揭開序幕，並加入手鼓、特雷門琴等樂器。

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竇靖童表示，「終於來台北開演出了，這是我第一次來台北演出，很開心在Legacy TERA跟大家一起，那我們就一起聽一聽音樂。」現場有歌迷大喊「情人節快樂」回應，她一開始還沒發現對方的意思，理解後笑回：「每個月14號都是情人節？你說是就是。」

竇靖童以「同一片天空下」為演唱會劃下句點，並預告接下來將前往馬來西亞、澳門開唱，也期待再訪台開唱。（編輯：管中維）1140316