金曲歌后孫淑媚44歲立遺囑 提前備妥財產分配

（中央社記者洪素津台北18日電）金曲歌后孫淑媚斜槓當演員，近年來拍攝不少戲劇，近日更加盟新經紀公司專營戲劇領域，戲外孫淑媚持續上課進修，感情上佛系經營，44歲就想好年老的生活，也已備好財產分配的遺囑。

孫淑媚入行30年，近來加盟新經紀公司想專門經營戲劇領域，近日接受媒體訪問透露近來剛拍完新戲「拜六禮拜」，劇中和連晨翔有激烈吻戲，孫淑媚笑稱拍完吻戲差點喘不過氣，「我真的很緊張，一直憋氣，真的很激烈，一拍完全身肩頸痠痛」，而這場親密戲尺度大，孫淑媚坦言很怕保守的爸媽不同意，所以自己就先斬後奏。

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感情上孫淑媚單身近10年，雖然有點可惜，可是覺得自己一人也不錯，媽媽也支持孫淑媚單身一人，「我媽媽說一個人也很好，你的東西都不用跟別人分享」。

孫淑媚分享曾有凍卵的想法，沒想到一檢查卻發現自己就算凍卵也只是會一場空，醫生說明的當下孫淑媚深受打擊，「登愣！我無法生」，花了2週才調適好心情，告訴自己要放下；孫淑媚坦言寫好遺囑，但是遺囑內容會隨著心情波動改變，「我可能會捐出一部分吧！也把財產分配好，要保障對我好的人」（編輯：李亨山）1140318