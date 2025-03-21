「聽海湧」闖紐約電視獎 「愛作歹」加拿大爭獎項

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（中央社記者洪素津台北21日電）台灣多部影視作品在國際影展大放異彩，公視「聽海湧」入圍美國紐約電視獎「特別戲劇節目類」；新創電影「愛作歹」則入圍加拿大班芙電視節洛磯獎最佳長片類獎項。

公視「聽海湧」描繪二戰時期被日本徵召至北婆羅洲的台灣青年，在替日軍監看盟軍戰俘的過程中，捲入一場冷血屠殺的故事。該劇入圍美國紐約電視獎「特別戲劇節目類」；導演兼製作人孫介珩透過新聞稿表示，「很開心這個台灣人的二戰故事可以在這裡被看到，希望這個訊息也可以讓我們繼續更勇敢地說出更多台灣人自己的故事。」

加拿大班芙電視節洛磯獎被譽為「電視界的奧林匹克競賽」，黃冠智與施名帥主演的「愛作歹」，將與韓國備受關注年輕一代演員陳俊翔、南多凜主演的KBS特別劇「史官議論」（The History of Us）以及其他3部美國長片共同角逐獎項。

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導演朱平獲知入圍消息後欣喜表示，「感謝台灣公共電視台看見我創作中的那一點可能。公視在台灣長期支持年輕創作者，若沒有他們的支持，我不可能有機會走到這裡。謝謝所有演員、幕後團隊的付出，很開心我們的電影能被世界看見。」

另一部備受矚目的公視學生劇展「美味的舌頭」為心理驚悚短片，導演鄭憶臻表示希望藉此闡述「對他人的惡意會回到自己身上」的意念。融合網路時代人際情感與因果論，題材特殊且美術特效超越學生作品水準，也順利入圍紐約電視獎「學生影片類」。（編輯：陳政偉）1140321