大阪亞洲影展 「我家的事」4台灣演員同獲藥師真珠獎

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（中央社記者戴雅真東京24日專電）大阪亞洲影展昨天舉辦閉幕式及頒獎典禮，台灣電影「我家的事」主演高伊玲、藍葦華、曾敬驊、黃珮琪同時榮獲「藥師真珠獎」肯定。影展方表示，4名演員的精彩演出，詮釋家庭各成員懷抱的複雜情感，為這部傑作付出貢獻。

文化部駐日台灣文化中心表示，文化部長李遠獲悉後特別透過台灣文化中心向獲獎者表示祝福及恭喜，也期盼台灣電影壯大，輸出更多的故事及文化力。李遠並表示，來自國際的肯定與授獎，再次證明台灣文化產業工作者的不懈努力與無比才華，政府會繼續和文化工作者一同打拚、努力，非常感謝這個振奮電影人、文化人的鼓勵。

駐日代表李逸洋也表示，台灣電影人創意空間無限、創意靈魂自由，而且積極努力、令人敬佩。他們透過鏡頭展現出台灣電影的無限可能，很期待台流成為世界矚目的潮流。

「藥師真珠獎」以大阪亞洲影展發起人兼贊助者藥師真珠命名，旨在鼓勵並表彰亞洲電影界的傑出演員。高伊玲、藍葦華、曾敬驊、黃珮琪同時獲此殊榮為影展首見，彌足珍貴。獲獎理由為「劇中飾演一家四口4名演員的精彩演出，詮釋家庭各成員所懷抱的複雜情感，為這部出自新導演之手的作品付出貢獻」。

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「我家的事」在大阪亞洲影展全球首映，描繪一個台灣家庭悲喜交織的故事，故事笑中有淚、淚中帶笑，上映期間以「台灣味」惹哭並征服許多日本影迷，這也是導演潘客印首部長篇電影創作。

今年大阪亞洲影展為第20屆，加上大阪關西世博將於4月開幕，受關注度升高。本屆應徵作品創新高，影展方從中邀請包括台灣、日本、美國、法國、德國、香港等18個國家與地區共67部作品參展，於3月14日至23日舉辦。（編輯：田瑞華）1140324