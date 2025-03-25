楊祐寧做公益為病童發聲 報喜3胎只盼健康就好

（中央社記者洪素津台北25日電）演員楊祐寧日前報喜老婆懷第3胎，他表示，不管小孩性別只要健康就好。為此他也挺身做公益，邀全民用愛和行動為病童圓夢。而談到王大陸，楊祐寧則說：「生氣他做的蠢事情。」

即將3度當爸的楊祐寧提到，不管小孩性別，只要健康是最重要的，「我當了爸爸才知道這件事有多重要」。為此他挺身做公益，今天參與Make-A-Wish Taiwan喜願協會行動，以「願望推手」身分出席記者會，為重症病童發聲。

楊祐寧近年在多變的演員角色和日常生活中累積豐富經歷，對傳遞愛與幸福和讓孩子健康成長更有深刻感受，再加上家庭又將迎來新成員，他感性地說：「孩子的意志有時候比大人們想像的都還要堅強，因此我們更應該在旁給予鼓勵和支持，讓他們有勇氣前進。」

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楊祐寧坦言老婆懷上第3胎比預期還早一點，但是兩人都很喜悅，「我跟老婆都不知道性別，有在想不要知道，產檢可能會迴避一下」。他也透露老婆懷孕初期因不知道懷孕還去滑雪，好險一切都沒事。

另外，楊祐寧和藝人王大陸曾一起合作拍攝實境秀「艾嘉食堂」，如今對方深陷風波，楊祐寧表示，在節目上自己就像王大陸的哥哥一樣，一看到新聞很震驚，「心情很複雜，生氣他做的蠢事情，他那天可能過得不好，所以被情緒控制，因為我認識的他不是像這樣的狀態」。（編輯：張雅淨）1140325