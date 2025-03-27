高凌風兒葛兆恩演BL劇 透露媽媽及姊妹皆「腐女」

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（中央社記者洪素津台北27日電）已故藝人高凌風的兒子葛兆恩挑戰BL劇，劇情諜對諜如「史密斯夫婦」同志版，親熱戲也不少，有趣的是，葛兆恩的媽媽和姊姊、妹妹都是「腐女」，讓他害羞到不敢和家人一起看。

BL劇「對立而已」挑戰情報與間諜題材，更被稱為同志版的「史密斯夫婦」，帶來全新的戀愛觀點與情感衝擊。葛兆恩、紀成澔、夏和熙今天出席宣傳記者會分享拍戲甘苦，其中夏和熙在劇中雖沒有感情線，但和飾演奶奶的林秀君則有一段很深刻的祖孫情，而2人對戲時火花十足，溫馨動人。

葛兆恩這次挑戰不同以往的角色，展現反璞歸真的細膩演技。這也是他首次挑戰感情戲，讓他直呼：「太害羞了！」他也透露和紀成澔相識不到5分鐘就為了試鏡就親上，笑說：「以前演戲都沒碰過這橋段。」現在回頭算算，2人有超過10場以上親熱戲。

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另外，葛兆恩也分享媽媽、姊姊、妹妹全是「腐女」，讓他根本不敢和家人一起觀看，笑說：「害羞到不行！」

BL劇「對立而已」將於28日起VBL Series官方YouTube頻道首播，30日起三立都會台首播，日本、韓國、東南亞、美洲、歐洲、紐澳等同步上架。（編輯：陳政偉）1140327