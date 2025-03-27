「有病」首映會 詹懷雲送導演泳褲催票房

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（中央社記者王心妤台北27日電）電影「有病才會喜歡你」今晚首映，導演許富翔率演員詹懷雲、江齊、黃冠智出席，詹懷雲打趣送上泳褲給許富翔，並許下若票房破億，兩人就會重現劇情前往綠島潛水寄信。

監製賴宇同、導演許富翔跟演員詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智和百白今天都出席活動，林心如跟許富翔的太太陳意涵也出席觀影。

對於詹懷雲送給許富翔泳褲催票房，被問到作為女主角是不是也要跟進，江齊否認並笑回：「我對這部電影很有信心，但怕時間太短，導演來不及練身體會被其他三個人比下去，所以準備了六塊肌送給導演。」工作人員也在此時拿出有六塊肌的人形立牌，讓許富翔現場「變身」成猛男，他也笑喊：「你們這群人真的有病，我就是有病才會這麼喜歡你們。」

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黃冠智表示，最難忘的一場戲是要一口氣念出112個字的台詞，他為此在開拍前跟許富翔討論很久，希望能加上模仿飾演老師百白的口氣增加趣味，許富翔一口答應，而黃冠智的亮眼表現也獲得肯定。

「有病才會喜歡你」將於4月2日上映。（編輯：李淑華）1140327