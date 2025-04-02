黃河「黑潮島嶼」被囚禁綠島 見妻兒探監哭出來

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（中央社記者洪素津台北2日電）演員黃河在客台新劇和韓寧演出夫妻，2人在劇中有很深的感情羈絆，印象最深就是探監戲，看到韓寧和女兒，黃河忍不住情緒哭了出來，戲外黃河則穩交女友，但還沒有結婚計畫。

客家電視劇集「星空下的黑潮島嶼」講述白色恐怖時期一群被送去綠島的「新生」，如何用自己的能力讓生命有不一樣的意義，黃河、韓寧與吳岳擎今天出席宣傳記者會，一同分享拍攝點滴。

劇中黃河與韓寧飾演一對夫妻，展現深刻的感情羈絆，黃河談及印象最深刻的對戲橋段，就是在綠島會客那場戲，「劇中韓寧帶著女兒來探望我，原本劇本裡並沒有落淚的情節，但當時我看到她帶著女兒出現在綠島，瞬間被她們拉進劇情跟角色當中，深深地感到抱歉與不捨。」

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韓寧也補充：「那場戲對我來說意義重大。隔了那麼久才終於見面，一進到劇組搭建的場景，配合造型與氛圍，讓我瞬間有種時空交錯的錯覺。」

戲外，黃河和圈外女友穩交3年多，問及有無結婚計畫，他坦言：「一直都很想結婚，但需要天時地利人和，還在努力中。」（編輯：龍柏安）1140402