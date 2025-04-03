李敏鎬4日辦粉絲見面會 飛抵桃機揮手致意

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（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）韓國演員李敏鎬4日將與台灣粉絲見面近距離互動，他今天下午特別搭機飛抵台灣，在看到現場守候的媒體及粉絲，也特別揮手致意，隨後經環宇商務中心接送通關後離去。

韓國演員李敏鎬將於4日跟粉絲見面，今天搭乘大韓航空KE187航班，於下午5時50分抵達桃園國際機場，下機後特別向現場守候的媒體及粉絲揮手致意，隨後經環宇商務中心接送通關後離去。

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現場守候的粉絲表示，李敏鎬4日將在台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會，與台灣粉絲近距離互動，她們期望李敏鎬能像韓國場一樣為粉絲演唱歌曲，讓大家見識他在演戲之外的才藝。

李敏鎬日前在韓國首爾的見面會剛落幕，當時除演唱「就像那時一樣」、Without you等歌曲，也跟粉絲分享生活近況和玩遊戲。他並對粉絲告白說「我生命中最大的動力和生存意義都是從你們而來」，購票粉絲有機會獲得簽名海報或小卡等福利。（編輯：方沛清）1140403