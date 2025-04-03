加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

李敏鎬4日辦粉絲見面會 飛抵桃機揮手致意

2025/4/3 18:49（4/3 19:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國人氣男星李敏鎬（右2）3日搭乘大韓航空航班來台，下午順利抵達桃園國際機場，下機後向現場守候的媒體及粉絲揮手致意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年4月3日
韓國人氣男星李敏鎬（右2）3日搭乘大韓航空航班來台，下午順利抵達桃園國際機場，下機後向現場守候的媒體及粉絲揮手致意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）韓國演員李敏鎬4日將與台灣粉絲見面近距離互動，他今天下午特別搭機飛抵台灣，在看到現場守候的媒體及粉絲，也特別揮手致意，隨後經環宇商務中心接送通關後離去。

韓國演員李敏鎬將於4日跟粉絲見面，今天搭乘大韓航空KE187航班，於下午5時50分抵達桃園國際機場，下機後特別向現場守候的媒體及粉絲揮手致意，隨後經環宇商務中心接送通關後離去。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

現場守候的粉絲表示，李敏鎬4日將在台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會，與台灣粉絲近距離互動，她們期望李敏鎬能像韓國場一樣為粉絲演唱歌曲，讓大家見識他在演戲之外的才藝。

李敏鎬日前在韓國首爾的見面會剛落幕，當時除演唱「就像那時一樣」、Without you等歌曲，也跟粉絲分享生活近況和玩遊戲。他並對粉絲告白說「我生命中最大的動力和生存意義都是從你們而來」，購票粉絲有機會獲得簽名海報或小卡等福利。（編輯：方沛清）1140403

#大韓航空
#桃園國際機場
#台北國際會議中心
#李敏鎬
韓國人氣男星李敏鎬（前中）4日將與台灣粉絲見面近距離互動，3日下午搭機飛抵台灣。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年4月3日
韓國人氣男星李敏鎬（前中）4日將與台灣粉絲見面近距離互動，3日下午搭機飛抵台灣。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年4月3日
李敏鎬
韓星寵粉 李敏鎬、金南佶與LUCY樂團4月接力來台李敏鎬新戲著厚重太空裝 舊疾「烏龜頸」復發
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：