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張秀卿出道45年首開個唱 流淚稱是母親遺願

2025/4/8 18:10（4/8 18:21 更新）
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歌手張秀卿（右）8日舉辦「辣妹駕到」演唱會記者會，她的女兒林莉（左）現身站台送祝福。（飲酒過量有礙健康；未成年請勿飲酒；酒後勿開車）（名人演藝事業提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月8日
歌手張秀卿（右）8日舉辦「辣妹駕到」演唱會記者會，她的女兒林莉（左）現身站台送祝福。（飲酒過量有礙健康；未成年請勿飲酒；酒後勿開車）（名人演藝事業提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月8日
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（中央社記者王心妤台北8日電）歌手張秀卿今天出席「辣妹駕到」演唱會記者會，這是她出道45年首度舉辦個人演唱會，她落淚表示，這是母親的遺願，並希望能在演出前再瘦5公斤，把最好的一面呈現給歌迷。

張秀卿的女兒林莉今天特別從美國返台祝賀她要開唱，張秀卿受訪表示，踏入歌壇45年，歷經許多的波折，一直希望能站在大舞台舉辦個人演唱會，不敢相信終於夢想成真，「看著身邊的好友們都舉行個唱，但我要求完美的個性，不心急的按部就班，走過許多的演藝階段，就是要等水到渠成的好時機，好酒沉甕底，圓夢不嫌晚啦！抱歉讓粉絲久等了。」

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張秀卿今天講到傷心處忍不住落淚並表示，舉辦個人演唱會是母親的遺願，「她要我繼續照顧家裡的人，要舉辦演唱會，也會說那個誰也沒比你紅，怕什麼！」因此這次演唱會希望能呈現最好的一面，並定下瘦身10公斤的目標，而目前已經完成一半。

張秀卿「辣妹駕到」演唱會將於8月23日在大台南會展中心舉行，門票於9日中午開賣。（編輯：李亨山）1140408

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