陳玉勳曝「熱帶魚」幕後 文英扮巨蛇娘娘氣到揍他

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）導演陳玉勳的「熱帶魚」今年適逢上映30週年，將於金馬奇幻影展放映。每次提到「熱帶魚」就會聯想到已故藝人文英經典「巨蛇娘娘」扮相，殊不知其實她超怕蛇，還氣到揍陳玉勳。

今年是蛇年，文英當年在「熱帶魚」扮「巨蛇娘娘」的片段頻頻在網路冒出，引起極大迴響。陳玉勳今天出席接受媒體聯訪時透露，文英阿姨其實很怕蛇，但因為近視，當造型師在她頭上纏繞塑膠蛇時，沒戴眼鏡根本沒看清楚，等到她發現滿頭是蛇後，就在梳化間慘叫。

陳玉勳回憶，他原本以為文英阿姨總是天不怕地不怕，沒想到阿姨臉色發青衝出來打他，「一直打我說死囝仔，還跑去吐！」這是他第一次看到文英這麼害怕，直呼現場真的非常好笑且荒謬。

文英2009年因病逝世，享壽73歲。兩人從電視劇「母雞帶小鴨」開始合作，陳玉勳對她相當熟悉，後來寫「熱帶魚」時，幾乎是照著文英可能講的話創作。

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陳玉勳坦言非常想文英，有時候拍戲還會向她祈禱，「前一天晚上說，阿姨妳要保佑我會很順利，真的就很順利」，現在無助時，不知道要找誰，「好想有人罵我死囝仔」。

另外，陳玉勳執導的新片「大濛」，預計今年底在台上映，集結方郁婷、9m88、曾敬驊與香港演員柯煒林主演。故事背景設定在1970年代，製作難度高，成本壓力大，陳玉勳呼籲大家不要步入他的後塵，建議要控制預算。（編輯：管中維）1140413