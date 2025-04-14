「水下巨人」灣聲樂團配樂 傳遞保護海洋重要性

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（中央社記者王心妤台北14日電）台灣紀錄片「沈睡的水下巨人」今天釋出預告，由灣聲樂團打造配樂；陳竹昇擔任旁白。音樂總監李哲藝表示，導演透過鏡頭記錄海底，音樂則帶觀眾看見海洋，並理解保護的急迫性。

李哲藝今天透過電影公司表示，導演李景白給了他很大的創作空間，因為沒有角色跟對白，音樂的任務是要承接抽象意念，補足觀眾情感上的連結。

李哲藝在創作期間也感受到使命感，希望觀眾真正認識台灣海洋的現況與價值，且意識到永續的重要性，「保護海洋真的非常重要，一刻都不能停止、不能再延遲。」李哲藝也希望，音樂能帶觀眾一起走進那片看不見但真實存在的海，感受到它的美麗，也理解保護它的急迫性。

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陳竹昇表示，當時一口就接下演出，雖然他不是一個「很海洋」的人，接觸更多的是「山」，但這次算是重新認識台灣的海洋，過去都是透過新聞、社群得知海洋汙染，經過參與電影旁白的過程中，才更深刻體會到海洋問題的嚴重性。

「沈睡的水下巨人」將於25日全台上映。（編輯：李亨山）1140414