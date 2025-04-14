泰版鬼家人「冥婚鬧泰大」 BKPP組合5/7來台宣傳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北14日電）改編國片「關於我和鬼變成家人的那件事」的泰國片「冥婚鬧泰大」，將於5月9日上映，導演查揚諾布普拉寇、監製班莊比辛達拿剛將與雙男主角Billkin及PP Krit於5月7日來台宣傳。

電影公司發布新聞稿指出，「冥婚鬧泰大」由BL劇「以你的心詮釋我的愛」紅遍亞洲的男主角Billkin（普提蓬阿薩拉塔納功）及PP Krit（克里特安努艾德奇康）主演，也是BKPP組合首度在電影合體。

Billkin此次有大量動作戲，從過肩摔到被車撞、被黑道圍毆、打泰拳、酒吧尬舞等，他笑稱飾演的角色就是個倒霉鬼，演出很耗費體力。

對於一場Billkin被綁住倒掛的戲，PP Krit說：「一般人正常倒掛最多可撐30秒到1分鐘，但他要拍超多次，好可憐。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

PP Krit要吊鋼絲飾演鬼魂，他相當樂在其中，笑說：「不是要炫耀，但各種吊鋼絲我都試過了，我不怕高，所以很OK。」

主創團隊將於5月7日來台，9日及10日在喜樂時代影城今日店舉辦2場放映見面會，與粉絲近距離見面，門票於4月19日開賣；電影5月9日全台上映。（編輯：管中維）1140414